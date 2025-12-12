Operazione di polizia in via Nicola Salvi  

Via Nicola Salvi è stata teatro di un'operazione straordinaria delle forze dell'ordine.Pattuglie in borghese della squadra di polizia giudiziaria, affiancate dagli agenti in divisa del commissariato, hanno messo in campo ,nella tarda serata di ieri, un controllo serrato per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.L'azione, descritta dai presenti come "ferro e fuoco", ha visto un presidio capillare lungo la strada e nelle aree limitrofe, con verifiche mirate su veicoli e persone sospette.L'obiettivo dichiarato è stato quello di rafforzare la percezione di legalità e prevenire fenomeni criminali legati allo spaccio, che rappresentano una delle principali minacce per la vivibilità urbana.La presenza simultanea di pattuglie in borghese e in divisa ha permesso di unire discrezione e visibilità, rendendo l'intervento efficace sia sul piano investigativo che su quello deterrente.Un segnale forte, che ribadisce la volontà delle istituzioni di presidiare il territorio e tutelare la comunità.