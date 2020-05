Presente e speranza, oggi pomeriggio incontro con "Vivere In"

"La bellezza originaria: Noi-immagini viventi di Gesù" Valentina Zaffino – Pina Masciavé

"La palestra dell'amore feriale" Rachele Via – Felice Roselli

"L'uomo e la città" Eugenio Scagliusi – Antonino Leo

Il Movimento "Vivere In" si ritrova on-line alla Vigilia della Pentecoste con un appuntamento speciale sul tema "Il tempo presente e il coraggio della speranza".Oggi pomeriggio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, si terrà un evento a più voci sul tema, con interventi a livello nazionale. Si potrà vedere e commentare sulla pagina Facebook di Vivere In, sul canale YouTube "Vivere In – Cenacolo on-line" e sul sito www.vivere.inQuesto il programma dell'iniziativa:Meditazione-preghiera: "Il linguaggio nuovo dello Spirito: l'amore donato" – S.E. Mons. Angelo Panzetta – Arcivescovo di Crotone-Santa SeverinaInterventi in tandem:Conclusioni: "Il coraggio della speranza" – Marisa Parato – Presidente Movimento "Vivere In"