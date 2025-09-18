RSA “Madonna del Rosario” a Terlizzi
RSA “Madonna del Rosario” a Terlizzi
Speciale

Inaugurata la RSA “Madonna del Rosario” a Terlizzi: un nuovo punto di riferimento per la cura e l’assistenza agli anziani

Il nuovo centro risultato dell’impegno del Metropolis Group, da anni riferimento nel settore socio-sanitario in Puglia

Corato - giovedì 18 settembre 2025 9.29 Sponsorizzato
È stata ufficialmente inaugurata la nuova Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) "Madonna del Rosario" a Terlizzi, una struttura all'avanguardia destinata ad accogliere e prendersi cura degli anziani. Il nuovo centro è il risultato dell'impegno del Metropolis Group, che da anni è un punto di riferimento nel settore socio-sanitario in tutta la regione Puglia.

La RSA "Madonna del Rosario" rappresenta una nuova casa per la cura, la dignità e l'accoglienza degli anziani, in un contesto che coniuga l'efficienza dei servizi sanitari e l'umanità nell'assistenza. La struttura nasce all'interno di una storica dimora sacra, un luogo di spiritualità e serenità, che è stato sapientemente trasformato in un ambiente protetto e accogliente per gli ospiti e le loro famiglie.
Nel corso della serata inaugurale, una grande affluenza di cittadini di Terlizzi e dei comuni limitrofi ha partecipato con entusiasmo all'evento, che ha visto la presenza di numerose autorità religiose, civili e politiche.

Le parole del Presidente del Metropolis Group, Dott. Luigi Paparella:

"Con orgoglio, sacrificio e passione, siamo sempre più vicini ai bisogni del territorio. Non si tratta solo di assistenza, ma di vera e propria cura dell'anima, per garantire a ogni anziano una vita dignitosa e serena."

La struttura e i servizi


La RSA offre una vasta gamma di servizi tra cui assistenza sanitaria, riabilitazione e attività occupazionali, grazie a un'équipe multidisciplinare altamente qualificata. Ogni ospite sarà seguito con attenzione e professionalità, per garantire il massimo livello di cura e supporto.

Ringraziamenti alle autorità presenti


L'inaugurazione è stata arricchita dalla partecipazione di numerose autorità locali e regionali, tra cui:

• S.E. Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi
• Don Pasquale De Palma, guida spirituale della Confraternita "Madonna del Rosario"
• On. Marco La Carra,
• Consiglieri Regionali Saverio Tammacco e Stefano La Catena
• Sindaci Michelangelo De Chirico (Terlizzi) e Michele Sollecito (Giovinazzo)
• Presidenti del Consiglio Gianpaolo Sigrisi (Terlizzi) e Robert Amato (Molfetta)
• Assessori Daniela Zappatore (Terlizzi), Anna Capurso, Caterina Roselli e Sergio De Candia (Molfetta), Felice Addario (Corato), Nico Curci (Ruvo)
• E i numerosi consiglieri comunali intervenuti.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto anche al personale del Metropolis Group, che con dedizione e passione si prende cura delle persone più fragili. La loro quotidiana attività è il cuore pulsante della missione del gruppo, fondata su valori di rispetto, amore e attenzione per ogni ospite.
  • Anziani
A Corato la benedizione degli zaini per il nuovo anno scolastico
18 settembre 2025 A Corato la benedizione degli zaini per il nuovo anno scolastico
In crescita il turismo a Corato nei primi sette mesi del 2025
18 settembre 2025 In crescita il turismo a Corato nei primi sette mesi del 2025
Altri contenuti a tema
Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario” Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario” Un nuovo presidio di cura, dignità e amore per gli anziani
Prevenzione a Corato, presentato il progetto “Innesti-Anziani” Attualità Prevenzione a Corato, presentato il progetto “Innesti-Anziani” L'assessore Addario: «Un’opportunità con cui sperimentare attività per l’invecchiamento attivo»
A Corato la presentazione dell'Avviso pubblico "INNESTI - Anziani" Eventi A Corato la presentazione dell'Avviso pubblico "INNESTI - Anziani" Appuntamento domani pomeriggio nella Sala Verde del Palazzo di Città
“Innesti - Anziani”, l'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore Attualità “Innesti - Anziani”, l'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore Scadenza fissata per il 14 settembre
Servizio civile, la "Tombola dei ricordi" in compagnia degli anziani di Corato Eventi Servizio civile, la "Tombola dei ricordi" in compagnia degli anziani di Corato Nel tardo pomeriggio di oggi si terrà l'iniziativa “Voci del passato: storie, leggende e tradizioni”
“Corato in Viaggio 2025”: al via i contributi per le organizzazioni che promuovono soggiorni-vacanza Politica “Corato in Viaggio 2025”: al via i contributi per le organizzazioni che promuovono soggiorni-vacanza L'avviso pubblico è rivolto a minori, anziani e persone con disabilità
A Corato la prima panchina arancione dedicata ai malati di Parkinson Vita di Città A Corato la prima panchina arancione dedicata ai malati di Parkinson Si trova in piazza Caduti di via Fani: l'iniziativa a cura del centro per anziani Ermes della cooperativa Eos
I centri anziani di Corato celebrano la Festa dei nonni: le parole dell'assessore Addario  Vita di Città I centri anziani di Corato celebrano la Festa dei nonni: le parole dell'assessore Addario  «In una città è fondamentale creare spazi per questa fascia d'età, dove poter fare attività a loro dedicate, come idea di invecchiamento attivo»
Il brand “Corato Cultivar Bellezza” alla Fiera del Levante di Bari
18 settembre 2025 Il brand “Corato Cultivar Bellezza” alla Fiera del Levante di Bari
Lo spettacolo "Caro Domani " chiude in bellezza il festival "Fuori dai Mondi! "
18 settembre 2025 Lo spettacolo "Caro Domani" chiude in bellezza il festival "Fuori dai Mondi!"
Servizio Civile Universale, a Corato l'incontro pubblico con gli operatori volontari
17 settembre 2025 Servizio Civile Universale, a Corato l'incontro pubblico con gli operatori volontari
"Da Quarate… a Cambridge ": un ponte tra il locale e il globale
17 settembre 2025 "Da Quarate… a Cambridge": un ponte tra il locale e il globale
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
17 settembre 2025 Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi
17 settembre 2025 Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi
“Ambiente in piazza”: due serate dedicate alla sostenibilità con Legambiente Corato
17 settembre 2025 “Ambiente in piazza”: due serate dedicate alla sostenibilità con Legambiente Corato
Piazza Sedile a Corato al centro dell'evento "Sport nei Quartieri, Sport per Tutti! "
17 settembre 2025 Piazza Sedile a Corato al centro dell'evento "Sport nei Quartieri, Sport per Tutti!"
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.