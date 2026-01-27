"Radici e Storie": al via a Corato le passeggiate urbane

27 gennaio | ore 17.00–19.00. La prima passeggiata si svolgerà nel centro storico di Corato, alla scoperta di edifici, luoghi simbolici e storie urbane, per riscoprire la città attraverso lo sguardo e le esperienze dei suoi abitanti.

3 febbraio | ore 17.00-19.00. La seconda passeggiata si svolgerà presso il Dolmen dei Paladini, un antico monumento megalitico dell'età del Bronzo situato nell'agro di Corato, in contrada Colonnella: la struttura è composta da imponenti lastre di pietra verticali sormontate da una grande lastra orizzontale, testimonianza dell'organizzazione sociale e dei rituali funerari delle comunità preistoriche della nostra terra. UN PERCORSO DI 14 INCONTRI "Radici e Storie" si articola in 14 incontri complessivi, con passeggiate, visite guidate e laboratori dedicati alla scrittura creativa, all'archeologia divulgativa, all'astronomia, al disegno e alla produzione video. Tutti gli appuntamenti rientrano nel ciclo di passeggiate urbane, culturali e naturalistiche, che valorizzano Corato come Città d'Arte, ricca di attrattori storici, paesaggistici e archeologici. Il percorso favorisce lo scambio intergenerazionale e il benessere psico-fisico, con particolare attenzione ad anziani soli, donne, persone con basso livello di istruzione o in condizioni di marginalità sociale e digitale. Le attività culmineranno in una mostra-evento finale, durante la quale saranno esposti i lavori realizzati e proiettato un racconto video collettivo prodotto dai partecipanti.

10 febbraio | ore 17–19 Racconti di vita – Incontro 1 Laboratorio di scrittura creativa

20 febbraio | ore 17–19 Racconti di vita – Incontro 2 Laboratorio di scrittura creativa

24 febbraio | ore 17–19 Sapiens. Laboratorio di archeologia divulgativa

3 marzo | ore 17–19 Bozzetti nel borgo – Incontro 1 Laboratorio di pittura

10 marzo | ore 17–19 Bozzetti nel borgo – Incontro 2 Laboratorio di pittura

17 marzo | ore 17–19 Memorie in movimento – Incontro 1 Creazione di un cortometraggio

24 marzo | ore 17–19 Memorie in movimento – Incontro 2 Creazione di un cortometraggio

27 marzo | ore 20–22 Sotto lo stesso cielo. Osservazione astronomica

31 marzo | ore 17–19 Memorie in movimento – Incontro 3 Creazione di un cortometraggio

14 aprile | ore 17–19 Attività di educazione informale – Momento 1 Visita guidata condotta dai beneficiari

21 aprile | ore 17–19 Attività di educazione informale – Momento 2 Mostra finale

Dopo esser stato presentato pubblicamente lo scorso 20 gennaio presso il Museo della Città e del Territorio di Corato, il progetto "Radici e Storie" inizierà il suo cammino il 27 gennaio. Si tratta di un percorso culturale e sociale dedicato agli over 65, pensato per valorizzare il ruolo attivo degli anziani nella comunità e favorire benessere, inclusione e partecipazione attraverso la riscoperta del patrimonio cittadino. Il progetto è a cura di Pro Loco Quadratum APS in partenariato con Vivarch APS, Osservatorio Astronomico Andromeda APS e si svolge in collaborazione di SMICO - Sistema Museale Integrato di Corato, CICRES, Harambé APS e Arcadia Kinema. "Radici e Storie" è vincitore dell'avviso pubblico "INNESTI – Anziani 2025", promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Corato, dedicato all'invecchiamento attivo e al benessere di anziani e caregivers.Il calendario delle attività si apre con le Passeggiate Urbane