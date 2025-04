"Progetto Media", termina la XIII edizione  

È terminata ladel, il percorso pensato dall'rivolto agli studenti dellequattro scuole Secondarie di Primo Grado del Comune di Corato e finalizzato a. La salute è uno dei doni più importanti della vita dell'uomo e come tale va preservata. Un progetto reso possibile grazie alla fattiva collaborazione del team medico e paramedico dei reparti di Cardiologia, Pediatria, Medicina Interna e Medicina Fisica dell'Ospedale Umberto I di Corato con il supporto dell'Assistente Sociale e dello Psicologo. Il progetto è realizzato con il sostegno del partner storicoe della famigliache da 14 anni contribuisce anche con importanti donazioni necessarie alle attività della ONLUS e con strumentazioni utilissime e necessarie per potenziare le prestazioni cliniche del reparto di Cardiologia dell'Ospedale Umberto I e non solo.Grande partecipazione per la cerimonia conclusiva, svoltasi presso il l'Auditorium dell'Istituto Licealedi Corato: protagonisti i giovanissimi studenti che hanno scelto di sottoporsi agli screening gratuiti. Durante l'evento i medici hanno presentato i dati raccolti durante le visite che hanno interessato 400 studenti ed hanno commentato i dati statistici emersi durante il percorso. Negli ultimi anni il Progetto Media ha integrato le indagini cardiologiche confinalizzati ad individuare eventuali dismorfismi della colonna vertebrale con l'obiettivo di consigliarne le relative correzioni, ha ampliato le attività con percorsi che hanno affrontato temi importanti come la corretta alimentazione e i rischi connessi all'obesità, ha affrontato temi delicati come i disturbi del comportamento alimentare (anoressia e bulimia) e problematiche sociali tipiche dell'età adolescenziale, come il bullismo e i rischi legato all'assunzione di droghe e alcool.Un lavoro certosino che ha visto il coinvolgimento di una intera equipe composta da medici e paramedici impegnata per un intero anno:– Direttore Reparto Cardiologia - Ospedale "Umberto I" – Corato;– Medicina Interna Ospedale "Umberto I" – Corato;- Reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione - Ospedale "Umberto I" – Corato;Medico Fisiatra;– Tecnico di Laboratorio Biomedico – Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico di Bari";– Infermiera Azienda Socio-Sanitaria Territoriale "Umberto I" – Corato;- Assistente Sociale;– Psicologa;- Direttore della Unità Operativa Dipartimentale di Pediatria Ospedale "Umberto I" – Corato;DirettriceDirezione Sanitaria "Umberto I" – Corato;– Presidente Associazione Salute e Sicurezza;- Infermiere - Associazione Salute e Sicurezza.«Nella XIII edizione – spiegano dall'Associazione Salute e Sicurezza O.D.V. - sono stati visitati circa 400 ragazzi con screening che hanno previsto elettrocardiogramma, valutazione BMI e visite posturali. Il 60% dei ragazzi aderenti è nella normalità, il 14% è in sovrappeso l'8% è sottopeso è il 18% è in obesità. Durante le visite posturali sono stati riscontrati atteggiamenti scoliotici, ipercifotici, piede cavo e piede piatto, atteggiamento miastenico. Nella complessità sono stati richiesti sette approfondimenti cardiologici per le 4 scuole e 50 indicazioni per approfondimenti specialistici posturali».Durante la cerimonia finale, si sono svolte le premiazioni del concorso artisticorivolto agli alunni delle classi coinvolte nel progetto che quest'anno aveva come tema la realizzazione di uno «Spot pubblicitario creativo» in cui evidenziare la qualità della Pasta Granoro ai fini di una sana alimentazione.I progetti sono stati valutati da un'apposita commissione che ha tenuto in considerazione la coerenza con il tema proposto, la fantasia, l'impegno e la creatività.Ai migliori 4 lavori, ovvero ai primi classificati di ogni Istituto, Granoro ha assegnato: il gioco da tavolo per incoraggiare a sperimentare ricette sane ed equilibrate., inoltre, ha ricevuto da Granoro un Buono Amazon del valore di 100 euro da spendere in materiale scolastico.Di seguito i vincitori del concorso:IC Tattoli - De Gasperi ->IC Fornelli – Giovanni XXIII ->IC Imbriani - L. Piccarreta ->IC Cifarelli – Santarella ->Il contributo di Granoro al Progetto Media, in questi numerosi anni di vicinanza, si è sempre concluso con una donazione all'Ospedale di Corato Umberto I per dotare alcuni reparti di moderne strumentazioni che ne hanno accresciuto il valore e l'operatività: nel 2011, nel 2012l'azienda ha dotato ciascun plesso dicon i relativi Istituti Comprensivi distrumento fondamentale per ristabilire il battito regolare del cuore in caso di un arresto cardio-respiratorio,in dotazione al reparto di Cardiologia,per il reparto di Pediatria, dispositivo di imaging per l'accesso vascolare portatile, utilizzabile per la visualizzazione del patrimonio venoso periferico a raggi infrarossi corti e fonte luminosa esclusivamente a led, molto utile per le visite neonatali e a bambini molto piccoli, perché evita esami invasivi e dolorosi.ha donatosecondo gli standard più elevati e supporti per la ventilazione non invasiva eal reparto diCardiologia dell'Umberto I unQuest'anno Granoro su richiesta del Primario di Pediatria del nostro Ospedale Cittadino ha destinato il suo contributo all'acquisto di arredi (armadietti, comodini e altre attrezzature utili) per le stanze di degenza dei piccoli pazienti.«Anche quest'anno – ha dichiarato, Amministratore Delegato di Granoro –abbiamo voluto supportare l'Ospedale della nostra città. Un grande ringraziamento a tutti coloro che, su base volontaria, gratuitamente e con passione dedicano parte del loro tempo libero a progetti di grande spessore sociale e a favore del bene comune».