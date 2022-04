Il pronto soccorso dell'ospedale "Umberto I" di Corato avrà presto altri cinque medici in servizio. È quanto emerso da un incontro che si è svolto nei giorni scorsi negli uffici regionali. Il Sindaco Corrado De Benedittis ha discusso della situazione nella struttura sanitaria con i referenti dell'Asl di Bari, che gli hanno assicurato la massima attenzione in termini di incremento degli organici.Il riconoscimento, nei fatti, del primo livello per l'ospedale coratino passa anche per l'assegnazione di ulteriore personale nei reparti in cui la carenza è più marcata, come il pronto soccorso: le cinque unità lavorative aggiuntive dovrebbero entrare in servizio fra martedì 2 e mercoledì 3 maggio.ha puntato in modo deciso sull'esigenza di concludere al più presto gli interventi previsti per realizzare 8 posti di terapia intensiva.