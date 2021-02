Proposta di Legge antifascista, la raccolta firme arriva nelle piazze di Corato

Sabato mattina 28 febbraio ore 9;00 - 13,00 in Via Sant'Elia

Sabato pomeriggio 28 febbraio ore 18,00 - 21,00 in Via Duomo

Domenica mattina 29 febbraio ore 9,00 - 13,00 in Piazza Cesare Battisti

Domenica pomeriggio 29 febbraio ore 18,00 - 21,00 in Piazza Cesare Battisti

I giorni 27 e 28 febbraio, in alcune piazze di Corato, la costituenda sezione dell'ANPI promuoverà la campagna di raccolta firme per la Proposta di Legge Antifascista di Stazzema denominata: "".L'iniziativa, diffusa a livello nazionale, nasce in consapevolezza dell'urgenza di affrontare il problema della propaganda nazifascista in maniera efficace alla luce dei recenti atti di violenza, propaganda e odio che si manifestano anche attraverso i social.Contestualmente alla raccolta, la sezione locale sarà disponibile con un tavolino di tesseramento ANPI, per permettere ad ogni cittadino e cittadina di entrare nel mondo associativo antifascista nazionale e territoriale, contribuendo a mantenere viva la nostra storia locale e nello stesso tempo alimentando e promuovendo la cultura della pace e dell'antifascismo contemporaneo.Di seguito luoghi e orari:Verranno adottare tutte le regole per il distanziamento sociale previste dal decreto in vigore.