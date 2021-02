Una proposta di legge contro la propaganda fascista, si firma anche a Corato

Il gruppo promotore della costituenda Sezione ANPI di Corato, negli scorsi giorni, si è attivato per far pervenire presso il Comune di Corato la modulistica per la raccolta firme per la proposta di Legge di iniziativa popolare: "", promossa dal sindaco del Comune di Stazzema, città medaglia d'oro al valor militare, teatro di una delle più efferate stragi contro la popolazione civile ad opera dell'esercito nazista.Pertanto, rende noto a tutti i cittadini e le cittadine che presso la sede dell'Ufficio Elettorale (piano terra del Palazzo di Città) dal 3 febbraio e fino al 31 marzo 2021, è possibile sottoscrivere la proposta di leggeLa proposta di Legge di iniziativa popolare (art. 71 della Costituzione) prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chi effettua propaganda dei "contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità". La pena aumentata di un terzo se "il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici" o "con modalità ed atti espressivi dell'odio etnico e razziale".Il gruppo promotore della costituenda ANPI di Corato invita tutti i cittadini e le cittadine a contribuire con entusiasmo e con convinzione alla raccolta firme e alla promozione della stessa presso parenti e amici. «La nostra città ha generato uomini e donne che hanno avuto un ruolo di spicco nella battaglia al nazifascismo e sorprendentemente alto risulta il numero di concittadini e soprattutto di concittadine che hanno contribuito alla lotta Partigiana o hanno subito violenze e deportazioni per aver rifiutato di asservirsi alla repubblica fascista di Salò. A questi concittadini e concittadine l'ANPI di Corato vuole restituire memoria e valore, da una parte attivando la ricerca e recuperando un pezzo di Storia per troppo tempo trascurata, dall'altra promuovendo la diffusione della cultura antifascista presso i nostri giovani e la società tutta».