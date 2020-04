Proroga restrizioni, Conte conferma con DPCM: «Non possiamo fare altrimenti»

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a rivolgersi al Paese con una brevissima conferenza stampa con la quale annuncia di aver firmato il nuovo DPCM che proroga le restrizioni finora stabilite dal Governo fino al 13 aprile.Una disposizione che era già stata annunciata quest'oggi in Senato dal Ministro della Salute Roberto Speranza e che trova concreta attuazione con il decreto appena sottoscritto, ritenuto necessario per affrontare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus ancora nel pieno della fase uno, quella cioè del massimo rischio di diffusione del contagio.«Non siamo nelle condizioni di allentare la stretta sulle disposizioni, né nella condizione di poter iniziare a tracciare una prospettiva diversa. - ha dichiarato Conte -Chiediamo un ulteriore sforzo e sacrificio a tutto il Paese, ma se smettessimo di rispettare le regole ed iniziassimo ad allentare ora, tutti gli sforzi fin qui fatti sarebbero vani e pagheremmo un prezzo altissimo. Il costo sociale, psicologico ed economico fin qui pagato ripartirebbe da zero» - spiega il Presidente del Consiglio.«C'è una sparuta minoranza di persone che non rispettano le regole. Abbiamo imposto sanzioni aspre per evitare che si possa comportare un danno nei confronti degli altri e perché dobbiamo del rispetto a tutti coloro che si stanno esponendo al rischio mandando avanti il Paese e il comparto sanitario.Dovremo vivere la Pasqua in regime restrittivo ma questo ci consentirà di iniziare a valutare, per tramite degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, una prospettiva. Quando la valutazione della curva epidemiologica da parte degli esperti ce lo permetterà, inizieremo ad allentare le misure e ad entrare nella fase due di questa emergenza, per poi avanzare nella fase tre, quella di uscita dall'emergenza, ripristino della nostra quotidianità e ricostruzione della nostra realtà sociale ed economica».Al termine della conferenza stampa, in risposta ai giornalisti intervenuti, il Presidente Conte ha anche tenuto a dare precisazioni in merito alla circolare del Viminale circa le passeggiate con i bambini. «Quella trasmessa ieri è stata solo una circolare interpretativa delle norme già in vigore. Non concediamo - ribadisce Conte - ai genitori di andare a spasso coi propri figli, semplicemente ammettiamo che, per esigenza, un genitore possa portare con sé il proprio figlio quando esce per commissioni inderogabili o per fare la spesa».