Quando riaprirà il Museo della Città e del Territorio di Corato?

Inizia da oggi la tanto attesa fase di riaperture e ripartenze per l'intero paese, nel rispetto delle rigorose norme di sicurezza prescritte da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a cui, nella serata di ieri, si aggiungono le disposizioni regionali.Proprio nell'ordinanza del presidente della Regione Puglia Emiliano n. 237 del 17 maggio 2020, si dispone la riapertura dei luoghi di cultura quali biblioteche e musei a partire dal 25 maggio. Una data significativa per la fruizione culturale che però per la città di Corato riporta all'attenzione la questione della chiusura del Museo della Città e del Territorio.Il museo cittadino, infatti, non riaprirà il 25 maggio. Anzi, sulla sua riapertura incombe un grande punto interrogativo dovuto alla mancanza del bando di gestione che ne ha causato la chiusura circa un anno fa.Oggi, in concomitanza con la fase 2 e nella Giornata Internazionale dei Musei, indetta dal 1977 da ICOM che, per l'edizione 2020 ha scelto il titolo "Musei per l'uguaglianza: diversità e inclusione", la questione del Museo di Corato torna a farsi presente: quando riaprirà?A ribadire l'importanza del ruolo del museo cittadino come istituzione al servizio della società e del suo sviluppo è la sede locale dell'Archeoclub di Corato che ha da sempre promosso iniziative culturali di valorizzazione del museo, in collaborazione con altre realtà associative coratine: «Il Museo della Città e del Territorio di Corato continua a rimanere chiuso e allo stato attuale non è possibile ipotizzare la durata di questa chiusura. - commenta Michele Iacovelli - Il bando di gestione ancora non c'è, finito nel dimenticatoio del Comune di Corato. L'Archeoclub da subito ha richiesto ai vari commissari la gestione provvisoria del museo a costo zero, offrendo all'amministrazione comunale una gestione in condivisione con altre realtà associative ma dal Comune solo silenzio».