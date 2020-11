"Questo non è amore", il Covid non ferma la campagna della Polizia di Stato contro la violenza sulle donne

Campagna "Questo non è amore…" ed App Youpol

«Quello della violenza di genere è un crimine che trova il proprio humus nella. Una problematica complessa di civiltà che richiede una crescita culturale». Sono le parole del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli nella pubblicazione realizzata dalla Direzione centrale della polizia criminale in occasione dellaIl report fornisce un'analisi specifica dei dati disponibili provenienti da tutte le forze di polizia, dal quale emerge una diminuzione del trend per gli omicidi di donne nel 2019 (111) rispetto al 2018 (141), in linea con la diminuzione generale degli omicidi, ma anche una controtendenza registrata(88 donne uccise nel 2020 a fronte di 82 del 2019).La Polizia di Statoin occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, promuove la campagna, progetto che intende accompagnare le vittime di violenza di genere, in ogni fase del difficile percorso, mediante un impegno "orientato" da parte delle Forze dell'Ordine, atto ad assicurare un contributo qualificato all'affermazione di una cultura fondata sulla parità di genere.Informare, garantire la centralità della vittima, ascoltare e proteggere, farsi carico, fare rete - quali aspetti qualificanti dell'intervento di polizia - diventano assi strutturali di un intervento che non può essere circoscritto all'attività negli uffici di polizia.La campagna della Polizia di Stato "Questo non è Amore" - divenuta progettualità a carattere permanente da novembre 2017 - è una delle iniziative su cui la, negli ultimi anni, ha posto particolare attenzione. Purtroppo, a causa delle restrizioni adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica, quest'anno non sarà possibile impiegare in città il Camper della Polizia di Stato con a bordo una "equipe" specializzata. I poliziotti della Questura sono comunque pronti a raccogliere qualsiasi segnalazione ed a supportare eventuali vittime.

Giunge alla quarta edizione la campagna permanente di prevenzione "Questo non è amore" e finalizzata a fornire informazioni alle donne in situazione di rischio. Con il coordinamento nazionale della Direzione Centrale Anticrimine diretta dal Prefetto Francesco Messina, il personale della Polizia di Stato a bordo dei camper dedicati al progetto, ha incontrato negli anni migliaia di persone nelle piazze di italiane fornendo informazioni, aiuto, supporto operativo.



Quest'anno le restrizioni Covid non consentono la stessa diffusione capillare sul territorio, ma è stata ugualmente preparata la brochure del progetto e, per facilitare la diffusione in rete degli stessi messaggi di vicinanza della Polizia di Stato, è stato realizzato un video messaggio al quale ha preso parte anche il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Franco Gabrielli.



Dallo scorso lockdown la app YouPol, scaricata negli anni da tantissimi cittadini sui propri smartphone, è stata estesa alle segnalazioni di violenza domestica. Ideata per contrastare bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole, l'app è caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato.



Le segnalazioni sono automaticamente geo-referenziate, ma è possibile per l'utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti. È inoltre possibile dall'app chiamare direttamente il 113. Tutte le segnalazioni vengono ricevute dalla Sala Operativa della Questura competente per territorio. Per chi non vuole registrarsi fornendo i propri dati, è prevista la possibilità di segnalare in forma anonima.

Dati statistici relativi al fenomeno della violenza contro le donne rilevati nelle province di Bari e della Bat negli anni 2019 - 2020

