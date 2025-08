Rapina con speronamento in zona industriale: paura in viale della Palma

Powered by

Momenti di tensione in viale della Palma, nella zona industriale, dove si è verificata una rapina con modalità violente e spettacolari.Un veicolo è stato speronato da un'auto bloccato al centro della carreggiata e preso d'assalto da individui incappucciati.Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori avrebbero atteso il passaggio del mezzo – probabilmente individuato in precedenza – per poi colpirlo lateralmente e costringerlo a fermarsi.Una volta bloccata l'auto, i malviventi sono scesi armati e hanno minacciato il conducente, riuscendo a impossessarsi di un borsone contenente denaro ..Sul posto sono intervenuti la Polizia di stato e la Metronotte.Gli inquirenti hanno avviato le indagini