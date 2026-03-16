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Cronaca

Aggredito e rapinato imprenditore andriese 

La vittima  è stata aggredito nel parcheggio di un noto agriturismo  della zona

Corato - lunedì 16 marzo 2026 5.52
Un gruppo composto da quattro o cinque individui armati di pistole ha aggredito un imprenditore andriese ,mentre si recava a pranzare in un agriturismo noto della zona di Castel del Monte,colpendo il malcapitato con un pugni e minacciandolo con delle armi.
I rapinatori si sono impossessati dello zaino contenente una somma in attesa di quantificazione
Le indagini sono in corso e gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti del commando armato, che si sarebbe diretto verso il territorio della Bat.
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