Aggredito e rapinato imprenditore andriese 

Un gruppo composto da quattro o cinque individui armati di pistole ha aggredito un imprenditore andriese ,mentre si recava a pranzare in un agriturismo noto della zona di Castel del Monte,colpendo il malcapitato con un pugni e minacciandolo con delle armi.I rapinatori si sono impossessati dello zaino contenente una somma in attesa di quantificazioneLe indagini sono in corso e gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti del commando armato, che si sarebbe diretto verso il territorio della Bat.