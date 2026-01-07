I Carabinieri
Assalto ad un camion carico di olio sulla Corato-Castel del Monte

L'autista è stato lasciato in stato di choc nelle campagne di Rutigliano, mentre l’autocisterna, svuotata del prezioso carico, è stata rinvenuta più tardi a Cerignola

Corato - mercoledì 7 gennaio 2026 12.14
Un'autocisterna carica di olio extravergine di oliva è stata assaltata mentre percorreva la strada provinciale 284 tra Castel Del Monte, in territorio di Corato, e l'Alta Murgia. L'autista è stato sequestrato, bendato e poi abbandonato nell'agro di Rutigliano. Il tir è stato poi trovato completamente vuoto nella zona di Cerignola.

Ad agire, nella notte tra lunedì e martedì, sarebbe stato un commando composto da almeno quattro persone. Hanno affiancato l'autocisterna con una vettura di grossa cilindrata e hanno puntato le armi contro il conducente, costringendolo a fermarsi. Poi si sono impadroniti del mezzo e lo hanno svuotato. L'autocisterna trasportava circa 500 quintali di olio, per un valore stimato di oltre 300mila euro.

La procura di Trani ha aperto un'indagine. Le rapine ai tir carichi di olio, il cosiddetto oro verd, diventano sempre più frequenti: appena un mese fa un colpo simile è stato messo a segno a Canosa di Puglia.
