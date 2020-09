Real Security, tecnologia al servizio della sicurezza

Competenza, innovazione, specializzazione per garantire alti standard qualitativi in termini di servizi e strumentazioni, in conformità con le più recenti normative del settore e al passo con le più moderne tecnologie, offrendo ai clienti assistenza costante post-intervento, anche in emergenza e h24, per la manutenzione tecnica su impianti elettrici e speciali.È l'essenza di Real Security Impianti dei fratelli Gianluigi e Alessandro Rella, azienda leader sul territorio nell'impiantistica elettrica ed elettronica, civile e industriale, nell'impiantistica speciale, ovvero antifurto, antintrusione, videosorveglianza, antincendio e automazione, nonché in domotica, progettazione e realizzazione di sistemi di sicurezza integrati, fino all'innovazione tecnologica legata alle green-energy, con la realizzazione d'impianti fotovoltaici.Nata nel 2005, Real Security ha sede a Corato, in via Lago Baione, 9, ma opera su una vasta area di Puglia, Basilicata, Calabria e Abruzzo, forte dell'inestimabile valore aggiunto di un personale altamente specializzato e diplomato presso l'Istituto Tecnico Nazionale Jannuzzi di Andria, strumentazioni all'avanguardia e il possesso di prestigiose certificazioni che ne identificano la competenza garantendo una posizione di tutto rilievo nel mercato.Real Security è infatti un'azienda certificata ISO 9001:2015, che garantisce la capacità di rispondere in modo coerente ed esaustivo alle aspettative del cliente in sicurezza, e ISO 45001:2018 che ne certifica il pieno rispetto di elevati standard internazionali per la salute a la sicurezza sul lavoro. È inoltre in possesso di certificazioni PEI-PES-PAV, della prestigiosa OS 30 Terza classificazione, che consente all'azienda di partecipare a gare d'appalto fino a 1 milione e mezzo di euro, ed è iscritta alla Camera di Commercio anche con l'abilitazione della Lettera G, risultando, quindi, fra le poche aziende sul territorio a poter certificare impianti antincendio.Incaricata della manutenzione elettrica degli edifici pubblici del Comune di Corato e della Casa Circondariale, sezione maschile e femminile, di Trani, oltre a servire numerosi studi professionali privati, Real Security è l'unica azienda del territorio strutturata per fornire installazione e manutenzione alle più grandi aziende su Corato e su tutta l'area di sua competenza, con comprovata esperienza nel settore degli opifici, della produzione, distribuzione nella filiera alimentare, contando fra i suoi maggiori clienti Cerealitalia, il Gruppo Cannillo s.r.l. e Maiora s.r.l.. Per il Gruppo Maiora, effettua manutenzione in tutti i punti vendita del centro distribuzione Despar nel sud Italia ed è incaricata del remodelling degli stessi.Inoltre, nel particolare periodo di emergenza epidemiologica, Real Security si è affermata anche per l'installazione e attivazione di dispositivi di igienizzazione e riconoscimento, sicurezza e protezione altamente tecnologici per aziende e attività commerciali.Perseguendo l'obiettivo degli elevati standard qualitativi e operando nel settore della green energy, l'azienda dei fratelli Rella, opera anche nel settore dell'edilizia all'insegna della sostenibilità, credendo fortemente ed investendo nelle energie rinnovabili.La possibilità di usufruire di detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica degli edifici, previste dalla Legge di Bilancio 2020, e la super detrazione del 110% per interventi di efficienza energetica e sicurezza antisismica, inserita nel Decreto Rilancio, stanno infatti suscitando interesse e attenzione nei confronti delle energie rinnovabili non solo da parte dei professionisti ma anche degli utenti finali, aprendo a maggiori possibilità di investimento dal vantaggio economico.Attualmente in corso, infatti, i lavori nella città di Trani nel Cantiere Pietra di Luna per la realizzazione di un complesso residenziale di 20 ville in zona Capirro, e nel Cantiere Oltremare, per la costruzione sul lungomare Cristoforo Colombo di una palazzina di 5 piani, per un totale di 14 unità, interamente in classe A, un progetto prestigioso, fiore all'occhiello dell'edilizia sostenibile, dotato completamente di impianti domotici e alimentato dal fotovoltaico.Inoltre, con l'avvento della banda larga e l'adozione di una normativa specifica per l'installazione della fibra ottica nell'edilizia civile e aziendale, Real Security si è immediatamente adeguata, investendo nell'acquisto della giuntatrice per la fibra che ha permesso all'azienda di diventare fortemente competitiva sul mercato essendo l'unica azienda su Corato, e fra le poche sul territorio, a poter garantire l'ingresso della fibra direttamente negli edifici e smistarla in ogni unità.Mettendo in campo esperienza e sensibile intelligenza, investendo in formazione ed innovazione, Real Security è sempre al servizio del cliente, seguendolo dalla progettazione, alla realizzazione, al collaudo e garantendo assistenza post-intervento.Scopri di più:Corato, via Lago Baione 9Facebook – www.facebook.com/rsimpianti/ Instagram - www.instagram.com/realsecurityimpianti/