Riapre l'infopoint turistico ma il finanziamento è perso

Anche se i luoghi della cultura sono ancora chiusi per effetto dell'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri per il contenimento dell'emergenza sanitaria, a Corato l'ufficio di informazioni turistiche torna a riaprire i battenti grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e Pro Loco Quadratum.Nella giornata di ieri i locali di Piazza Sedile hanno nuovamente riaperto. Saranno operativi sino a fine anno tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 ad eccezione del mercoledì.A questa notizia positiva si affianca un'altra notizia meno gradevole. Il Comune di Corato non riceverà il finanziamento regionale di 10mila euro al quale si era candidato proprio per tenere aperto l'infopoint.Il Comune di Corato si è piazzato ultimo tra i 73 comuni che hanno aderito al bando a sportello indetto dalla Regione per complessivi 174.603,24 euro. Riceveranno il contributo solo i primi 18 comuni che hanno risposto alla call.