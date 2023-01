Saldi invernali 2023, tutto pronto al Gran Shopping Molfetta

A partire da giovedì 5 gennaio la stagione 2023 dedicata ai saldi in Puglia inizierà anche per i negozi del Gran Shopping Molfetta. Il centro commerciale pugliese si prepara ad affrontare i 45 giorni di corsa all'affare migliore, grazie alle vantaggiose percentuali di sconto che daranno modo di approfittare di notevoli occasioni su tanti prodotti presenti in galleria. Gli sconti rappresentano un'imperdibile opportunità di acquistare capi e oggetti speciali desiderati da tempo, o per fare scorta di beni utili nella vita quotidiana, una possibilità che arriva in un momento davvero delicato nella vita di tante famiglie. Il particolare periodo storico in cui ci troviamo ha causato un repentino e notevole aumento dei prezzi relativi alle risorse primarie, a dir poco raddoppiate, lasciando le famiglie a far conti più serrati con il portafogli.Dal 5 gennaio al 28 febbraio il Gran Shopping Molfetta è pronto ad accogliere i propri clienti all'interno delle ampie gallerie per assicurare una rilassante esperienza di shopping che possa essere al contempo divertente e vantaggioso.