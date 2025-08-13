Corrado De Benedittis
Religione

San Cataldo "come uno studente Erasmus", il messaggio del sindaco per la festa patronale di Corato

«Vocazione al cosmopolitismo, che non conosce frontiere e che abbatte muri»

Corato - mercoledì 13 agosto 2025 18.37 Comunicato Stampa
Riportiamo il messaggio di auguri del Sindaco Corrado De Benedittis per la Festa Patronale in onore di San Cataldo.

«Il Santo itinerante che attraversa l'Europa, dall'Irlanda alla Puglia, diretto verso il Medioriente, è al centro della Festa Patronale di Corato.
Come uno studente erasmus, San Cataldo esprime una giovanile e salutare vocazione al cosmopolitismo, che non conosce frontiere e che abbatte muri.
Nel dare un caloroso bentornato, alle studentesse, agli studenti, alle lavoratrici, ai lavoratori, che studiando o lavorando fuori, tornano in città, in occasione delle ferie estive, auspico, che sempre di più Corato possa essere una città-del-mondo, aperta all'innovazione culturale e impegnata a costruire relazioni tra città, a partire dal contesto europeo e mediterraneo, nel segno dello sviluppo economico e della promozione di un mondo libero, oggi, messo gravemente a rischio, da politiche di odio, populiste e sovraniste.
All'intera cittadinanza, a cui invio un caloroso abbraccio, rivolgo, quindi, un sentito augurio di Pace.
Dove c'è guerra, non può esserci festa.
La possibilità, non scontata, di passeggiare lungo strade e piazze, segnate dal tripudio di luci, colori, profumi, voci e sorrisi, è il frutto dell'assetto istituzionale, sancito dalla nostra Costituzione, dentro cui s'inquadrano civiltà e spiritualità del popolo italiano.
Tutti, individui, comunità civili, istituzioni, in questo particolare e drammatico momento storico, siamo chiamati a mantenerci fedeli alla prospettiva costituzionale del ripudio della guerra, da cui parte l'impegno nonviolento di noi, donne e uomini, che abitiamo questo tempo presente.
Buona Festa Patronale!»

