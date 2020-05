San Cataldo, la pandemia non ferma la devozione. Domenica si celebra il Santo Patrono

San Cataldo: il santo irlandese che salvò Corato dalla peste. E per rendergli grazie i coratini da circa sei secoli lo festeggiano: la città si ferma e si veste a festa per ricordare l'evento che vide la città venir fuori da uno dei più difficili momenti della sua storia.Non ci sarà la folla, Ma la fede e la devozione dei cotatini a San Cataldo, sarà quest'anno più forte che mai.La pandemia cambia anche la percezione della festa patronale. La celebrazione Eucaristica di Domenica 10 Maggio alle ore 11 (a porte chiuse senza concorso di popolo) sarà presieduta da S.E Mons. Leonardo D'Ascenzo e trasmessa in diretta Tv su Amica 9 – canale 91, Easitv – canale190 e Teleregione –canale 14. Diretta web anche su CoratoViva.it«La fede è sorgente che rende feconda e viva ogni situazione. Specie nei momenti più drammatici delle vicende umane – spiega Don Giuseppe Lobascio Vicario Zonale della città -, essa risulta essere il punto della ripartenza. È per questo motivo che anziché rimandare i festeggiamenti di San Cataldo, l'intera comunità sacerdotale e l'arcivescovo hanno desiderato non privare il popolo di Dio e la città di chiari segni della presenza cristiana in occasione di quelli che ogni anno sono i giorni di festa ».«Vivremo la festa secondo le modalità che questo tempo ci impone ma senza rinunciare alla speranza - Ogni cosa sarà svolta nel pieno rispetto delle norme. Sarà questa del 2020 un'occasione irripetibile per riflettere su ogni realtà della nostra terra, un appuntamento per fare del bene e confidiamo nel santo Patrono ».