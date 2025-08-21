San Cataldo arriva a Corato: ieri l’accoglienza delle reliquie

10 foto Le Reliquie di San Cataldo a Corato - 20 agosto 2025

La tradizionale festa di San Cataldo ha esordito ieri, 20 agosto, con, che - per la prima volta - hanno trovato accoglienza nel territorio coratino: giunte dalla Basilica Cattedrale di San Cataldo a Taranto, sosteranno in città fino al 26 agosto.L'arrivo delle reliquie inè stato accolto da una grande folla che ha assistito al rogito di consegna, firmato dal Monsignor Emanuele Ferro, da don Antonio Maldera, dal Presidente della Deputazione Maggiore di San Cataldo Aldo Scaringella e dal sindaco Corrado De Benedittis, che ha concluso la celebrazione con una preghiera al Santo Patrono.A seguire, una, accompagnata dalle autorità civili e militari, dai membri del Clero, dalle confraternite, dalle associazioni cattoliche e dal Popolo Santo di Dio.All'arrivo della teca, la celebrazione a cura del parroco della Basilica Cattedrale di San Cataldo di Taranto, don Emanuele Ferro, che ha raccontato la storia del Santo, sottolineando l'importanza delle reliquie che oggi conserviamo:La lingua indica l'impegno all'annuncio e alla predicazione, il femore racconta dell'intensa vita da camminatore del Santo, le rotule sono un insegnamento e un invito a inginocchiarsi e pregare per poter indicare il cielo con il dito. Di grande interesse risulta anche il significato della: segno della vocazione marittima di Taranto e mezzo con cui è possibile affrontare le tempeste dell'esistenza. Al termine della Santa Messa, la Coroncina al Santo e il Canto del Responsorio.Il passaggio delle reliquie del Santo Patrono nasconde un significato più profondo: è il passaggio di un, istituzionale e privata, che rientra nelle responsabilità di ciascuno. È un auspicio generale alla città di Corato affinché, ma soprattutto un augurio intimo, personale a chiunque osi somigliare a questi Santi. È, inoltre, un ulteriore motivo di aggregazione e coesione tra la comunità coratina.Le reliquie resteranno nella Chiesa Collegiale "Santa Maria Maggiore" per tutta la durata della festa, sotto responsabilità dei presbiteri e sorvegliata per tutto il tempo.