Corato si prepara ad accogliere le reliquie di San Cataldo

Corato si prepara a un evento di grande rilevanza spirituale e storica.Mercoledì 20 agosto, per la prima volta nella storia della città, arriveranno le reliquie di San Cataldo, il venerato vescovo di Lismore, oggi patrono di Taranto. Le preziose spoglie, custodite gelosamente nella città pugliese, sosteranno a Corato per quasi una settimana, fino a martedì 26 agosto 2025.L'arrivo delle reliquie rappresenta un momento di profonda devozione e un'opportunità unica per la comunità locale di rendere omaggio al santo.Le celebrazioni si svolgeranno presso la Chiesa Collegiale "Santa Maria Maggiore", che farà da cornice a una serie di eventi liturgici e momenti di preghiera.La visita delle reliquie di San Cataldo, un santo la cui figura è avvolta da una ricca storia di fede e miracoli, è un'occasione speciale per fedeli e curiosi.Il programma dettagliato degli eventi che accompagneranno la permanenza delle reliquie verrà comunicato nei prossimi giorni.