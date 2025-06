Costituito il Gruppo di Coordinamento Pastorale Zonale per San Cataldo

Costituito nella città di Corato il "gruppo di coordinamento pastorale zonale per la promozione della figura di San Cataldo, patrono della città di Corato".Il gruppo nasce da una delibera del Consiglio pastorale zonale, approvata nella seduta svoltasi lo scorso 26 maggio, in applicazione dell'art. 25 dello Statuto del consiglio pastorale zonale che prevede la possibilità di costituire, in ogni singola città dell'arcidiocesi, un servizio di coordinamento pastorale cittadino per uno specifico ambito pastorale come può essere quello che concerne il Santo Patrono.Le finalità del gruppo sono indicate specificatamente nel decreto, tra cui, quelle di promuovere la figura di San Cataldo, di realizzare attività in tal senso e di promuovere e porre in essere iniziative pastorali e culturali attinenti sempre la sua figura.I componenti del gruppo sono stati scelti e votati dal consiglio pastorale zonale e successivamente approvati dall'Arcivescovo.Alcuni di essi sono membri del consiglio pastorale zonale stesso, come don Antonio Maldera, presidente e coordinatore zonale, Benedetto Antonio Calvi, Vice Presidente e coordinatore cittadino delle confraternite, poi in rappresentanza del clero sono stati eletti don Peppino Lobascio e don Gino Tarantini, entrambi già rettori della chiesa matrice, in rappresentanza della Deputazione maggiore di San Cataldo è stato eletto l'attuale presidente Aldo Scaringella, i restanti componenti sono operatori pastorali cittadini che, a vario modo e titolo, sono impegnati con la figura di San Cataldo, tra cui Gerardo Strippoli in qualità di Presidente della Pro Loco.