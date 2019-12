Sanb, ok alla ricapitalizzazione. Dal 2020 gestirà i servizi ambientali

Nella serata del 18 dicembre, nella studio del notaio Francesco Capozza, a Corato, si è riunita l'assemblea straordinaria della SANB S.p.a. (Servizi Ambientali Nord Barese) formata dai Comuni di Terlizzi, Molfetta,Bitonto, Corato e Ruvo di Puglia.Presenti i Sindaci di Terlizzi Ninni Gemmato, Tommaso Minervini per Molfetta, Pasquale Chieco di Ruvo di Puglia, Rosa Calo Vicesindaco di Bitonto e il commissario straordinario del Comune di Corato, la dottoressa Bianca Maria Schettini. I cinque comuni hanno ricapitalizzato la società versando un capitale di 123.000 euro, approvando un cronoprogramma ed hanno nominato l'Amministratore unico della SANB, individuandolo nell'avv.Roberto Toscani.Costituito anche il collegio sindacale, composto da Annamaria Cataldo e Danilo Savino, mentre è stato nominato Presidente il dottore commercialista Angelo Fiumefreddo e la carica di revisore legale è andata ad Onofrio Vendola.Da oggi tutti al lavoro per i primi adempimenti burocratici, dalla licenza per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Terlizzi comune capofila provvederà subito a bandire la gara europea per l'acquisto di nuovi mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani, per una spesa di circa 870 mila euro.Quello in cui è compreso Terlizzi, infatti, è risultato essere uno fra i cinque, sui trentotto totali della Puglia, che sono stati ritenuti meritevoli di questa premialità. Dopo gli adempimenti burocratici, la raccolta dei rifiuti ottimizzati tra i Comuni di ambito inizierà probabilmente nei primi giorni di aprile 2020.