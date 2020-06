Social Video 3 minuti Sciame di api invade il centro cittadino

Due mesi fa la presenza di uno sciame di api in via Di Vittorio e il loro recupero da parte di vigili del fuoco ed apicoltori offrì un autentico spettacolo della natura regalando la visione delle api che seguivano la loro regina.Oggi un episodio simile si è verificato su Corso Garibaldi, nei pressi di via Duomo. Uno sciame di api ha invaso la strada destando tuttavia non poca preoccupazione tra gli abitanti della zona e gli avventori.I vigilanti della Metronotte, di passaggio lungo la via, si sono accorti della presenza degli insetti, potenziale pericolo per i cittadini, ed hanno avvertito gli agenti della Polizia Locale. A loro volta gli agenti municipali hanno richiesto l'intervento di un apicoltore che ha provveduto a mettere in sicurezza le preziose api e a riportare la serenità in zona.Le api, lo ricordiamo, sono insetti senza i quali la vita del pianeta avrebbe un tempo molto limitato. Grazie alla loro capacità di impollinare garantiscono lo sviluppo della quasi totalità dei prodotti della catena alimentare, sono baluardo a protezione della biodiversità e sono necessarie per la sopravvivenza di fiori e piante.