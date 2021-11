Sciopero dei netturbini, raccolta dei rifiuti non garantita per lunedì

Sciopero generale nazionale di tutte le imprese pubbliche e private del comparto igiene ambientale perL'iniziativa è stata proclamata dai sindacati. Importanti disagi potranno verificarsi anche sui territori dei Comuni serviti da S.A.N.B. Spa (Servizi Ambientali Nord Barese), compreso Corato, soprattutto ritardi nella raccolta dei rifiuti, che a seconda delle zone interessate potrebbero richiedere più giorni per riportare la situazione alla normalità.SANB invita quindi gli utenti a non conferire i rifiuti ai servizi di raccolta nella giornata di lunedì 8 novembre, in modo da contenere quanto più possibile la presenza di rifiuti in attesa di ritiro, in particolare evitando l'esposizione dei rifiuti del porta a portae le attività commerciali.L'azienda garantirà invece le prestazioni indispensabili come la raccolta di rifiuti urbani differenziati da mense pubbliche e private di enti essenziali, pulizia di mercati e aree di sosta attrezzata. Tutto nei limiti della potenzialità operativa di uomini e mezzi. Il ritiro dei rifiuti non effettati lunedì 8 novembre, sarà eseguita nella successiva giornata prevista dal vigente calendario.