Sciopero del Comparto Ambientale, lunedì raccolta dei rifiuti non garantita

Per la giornata di lunedì 13 dicembre è stata proclamata una giornata di sciopero generale comparto ambientale dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL-FIADEL del Comparto Igiene Ambientale.Pertanto, SANB invita la cittadinanza a tenere comportamenti corretti e rispettosi dell'igiene pubblica, in particolare evitando l'esposizione dei rifiuti del porta a porta nel Centro Storico, nella Zona Industriale e Case Sparse, nella mattina e nel pomeriggio del 13 dicembre.Anche i Centri Comunali di Raccolta, in caso di adesione massiccia allo sciopero, resteranno chiusi.Saranno svolti i servizi delle prestazioni indispensabili a partire dall'inizio di ogni turno lavorativo per la relativa durata, quali: Raccolta dei rifiuti urbani differenziati prodotti da mense pubbliche e private di enti assistenziali; ospedali, case di cura — comunità terapeutiche; Pulizia dei mercati, delle aree di sosta attrezzate, delle aree di grande interesse turistico museale; Presidio di pronto intervento.I servizi saranno riattivati al termine dello sciopero nei seguenti modi:a. Raccolta rifiuti: nei limiti della potenzialità operativa di uomini, mezzi e impianti il giorno successivo; riattivazione integrale entro il secondo giorno dal termine dello sciopero;b. Spazzamento delle strade: nei limiti della potenzialità operativa di uomini e mezzi il giorno successivo; riattivazione integrale entro il secondo giorno dal termine dello sciopero;c. Altri servizi: assicurata l'emergenza su eventuale disposizione delle autorità.