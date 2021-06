"Senti che Murgia", conclusa con entusiasmo l'esperienza di turismo sostenibile

9 foto Senti che Murgia 2021 - Ph. Unpli Puglia

Si è concluso lo scorso fine settimana a Corato "Senti che Murgia", il progetto organizzato dalla Pro Loco Quadratum e finanziato dall'avviso 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco della Regione Puglia - Assessorato al turismo, con il patrocinio del Comune di Corato, Unpli Puglia e Gal le Città di Castel del Monte.Due week end, il 29 e 30 maggio e il 5 e 6 giugno, di esperienze a contatto con la natura fra passeggiate naturalistiche, visite guidate, aperture straordinarie, laboratori, performance artistiche, passeggiate a cavallo, degustazione di prodotti tipici e yoga.Un invito a vivere il turismo in maniera responsabile e consapevole, nell'ottica della sostenibilità e del rispetto della natura, delle cose e delle persone a cui hanno risposto in numerosissimi, facendo registrare il sold out di prenotazioni e risuonando in un entusiastico successo.Soddisfazione da parte della Pro Loco Quadratum Corato che ha ideato l'iniziativa con l'obiettivo di rafforzare la filiera turistica per la fruizione del patrimonio paesaggistico, storico e naturalistico ma anche per rafforzare l'offerta di attività esperienziali.