"Senti che Murgia!", finanziamento regionale per il progetto Pro Loco Quadratum

È stata pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione Puglia - pagina Avviso anno 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco, la prima lista dei progetti ammessi al finanziamento dell' omonimo Avviso Pubblico pubblicato in data 13 agosto 2020 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).Tra i primi beneficiari risulta anche la Pro Loco Quadratum con il progetto "Senti che Murgia!". Il progetto si pone come invito a vivere il territorio rurale e a "sentire" attraverso i cinque sensi ciò che la natura e il territorio hanno da raccontare e a lasciarsi trasportare dalla mobilità dolce. È un invito a vivere il turismo in maniera responsabile e consapevole, nell'ottica della sostenibilità e del rispetto della natura, delle cose e delle persone.È un invito a prendersi cura del territorio e a vivere esperienze autentiche senza che queste possano arrecare una conseguenza negativa sull'ambiente. Un invito a conoscere il mondo rurale, la sua architettura, la sua storia. Il programma delle attività sarà reso noto nei prossimi giorni.«Siamo fieri di aver aggiunto questo ulteriore tassello all'azione di presidio permanente del territorio della nostra realtà» - il commento della Pro Loco Quadratum.