"Senti che Murgia", fra natura, poesia ed enogastronomia del territorio

Dopo il soldout e le numerosa partecipazione di pubblico del weekend del 29 e 30 maggio, il progetto "Senti che Murgia" procede anche nel weekend del 5 e 6 giugno.Il Progetto "Senti che Murgia", organizzato dalla Pro Loco Quadratum, con l'obiettivo di rafforzare la filiera turistica per la fruizione del patrimonio paesaggistico, storico e naturalistico ma anche per rafforzare l'offerta di attività esperienziali. È finanziato con l'avviso anno 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco della Regione Puglia - Assessorato al Turismo, con il patrocinio del Comune di Corato, Unpli Puglia e Gal Le Città Di Castel Del Monte.Il programma:Sabato 05 Giugno Ore 09.30 - Agriturismo Posta Mangieri- Passeggiata naturalistica con reading poetico a cura di autori vernacolari- Laboratorio di orecchiette e pasta fresca- Performance artistica con Pietro Catucci e Luigi Palumbo.- AperimurgiaDomenica 06 Giugno Ore 09.30 – Agriturismo Posta Mangieri-Yoga in Masseria a cura della Scuola di Yoga "Pradipika"- Reading poetico- AperimurgiaLe attività sono gratuite, con prenotazione obbligatoria da effettuarsi presso l'Info Point turistico di Corato, sito in Piazza Sedile - 41, oppure chiamando allo 0808720861 (tutti i giorni dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 21.00 tranne il mercoledì).Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19, pertanto si richiede di indossare correttamente la mascherina per tutta la durata dell'attività (salvo diverse disposizioni del ministero della salute), igienizzarsi le mani e mantenere la distanza di sicurezza.