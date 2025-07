Servizi scolastici: il Comune di Corato pubblica gli avvisi per la fornitura dei libri di testo e il servizio mensa

L'Amministrazione Comunale di Corato, tramite il Settore Pubblica Istruzione, ha pubblicato due importanti avvisi per le famiglie, in vista dell'anno scolastico 2025/2026.Si tratta degli avvisi per il contributo libri di testo e per l'iscrizione al servizio di refezione scolastica, entrambi fondamentali per garantire l'organizzazione e l'avvio regolare dei servizi sin dal primo giorno di scuola.Contributo Libri di TestoÈ stato pubblicato l'avviso per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. Le famiglie con ISEE in corso di validità fino a € 14.000 possono presentare la domanda esclusivamente online sulla piattaforma della Regione Puglia "Studio in Puglia" utilizzando SPID, CIE o CNS.Le finestre temporali per presentare le domande sono:* Prima finestra: dal 4 luglio al 4 agosto 2025* Seconda finestra: dall'8 settembre al 19 settembre 2025Per accedere al beneficio l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del richiedente, in corso di validità, non potrà essere superiore ad € 12.000,00; tale limite è elevato ad € 15.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.Servizio di Refezione ScolasticaSono anche aperte le iscrizioni al servizio mensa per l'a.s. 2025/2026, rivolte agli alunni della scuola dell'infanzia, della primaria e delle classi a tempo pieno della scuola secondaria di I grado.Le iscrizioni online sono aperte dal 7 luglio al 10 settembre 2025. Le famiglie potranno compilare il modulo online, allegando l'autocertificazione ISEE e il documento di identità. Per agevolare la procedura, sono disponibili i Punti di Facilitazione Digitale, dove sarà possibile ricevere supporto. Inoltre, è previsto il supporto diretto da parte di LADISA Ristorazione, gestore del servizio mensa.L'obiettivo è quello di garantire una programmazione efficace e l'avvio regolare del servizio di mensa, fin dai primi giorni di scuola, senza ritardi o disagi.Contatti utili:* Comune di Corato – Ufficio Pubblica Istruzione: istruzione@comune.corato.ba.it | tel. 080 9592438* LADISA Ristorazione: portalemensa@ladisaristorazione.it | tel. 338 3029551Nei prossimi giorni sarà pubblicato anche l'avviso relativo al Servizio di Trasporto Scolastico.Gli avvisi completi sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Corato ai seguenti link:https://comune.corato.ba.it/novita/contributo-libri-di-testo-s-20252026