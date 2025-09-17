Eventi
Servizio Civile Universale, a Corato l'incontro pubblico con gli operatori volontari
Appuntamento fissato per questo pomeriggio nella Sala Verde comunale
Corato - mercoledì 17 settembre 2025 10.08
Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, dalle ore 18 alle ore 20, nella Sala Verde comunale si terrà l'incontro pubblico sul programma di Servizio Civile Universale e sul seminario finale del progetto.
Gli operatori volontari del Comune di Corato, attivi nei progetti In Reading 2023, Up 2023, Monitor 2023 e Coltivatori di Comunità 2023, condivideranno i successi ottenuti e i traguardi raggiunti grazie al loro impegno e alla loro dedizione durante l'anno di servizio.
Sarà un'occasione unica per scoprire l'impatto reale dei programmi "Leonia 2023" e "Isidora 2023" e capire come il Servizio Civile Universale stia facendo la differenza nella crescita e nel miglioramento del nostro territorio. Partecipando si potrà ascoltare le storie dei volontari, confrontarsi direttamente con loro e apprendere come il loro impegno stia trasformando la nostra comunità.
