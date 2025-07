Nuovo decreto anti-incendi: a Corato il banchetto informativo del Servizio Civile

Gli operatori volontari del Servizio Civile del progetto Monitor 2023 del Comune di Corato, impegnati presso la Polizia Locale, hanno programmato alcuni banchetti informativi per illustrare ai cittadini i contenuti del nuovo decreto incendi della Regione Puglia, n. 334/2025: fino al 15 settembre sono previste l'attivazione delle strutture operative del Servizio AIB (Anti Incendio Boschivo) e l'adozione di misure restrittive, inclusi divieti e obblighi per prevenire gli incendi.



In questo periodo di elevata pericolosità degli incendi boschivi, i volontari intendono sensibilizzare e informare i cittadini su tutte quelle che sono le misure di sicurezza per evitare gli incendi sul territorio.