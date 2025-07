Servizio civile, la "Tombola dei ricordi" in compagnia degli anziani di Corato

Powered by

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 luglio, a partire dalle ore 18.30, si terrà l'iniziativavolto a condividere i ricordi con chi è avanti negli anni per custodire le memorie di una comunità.I volontari del progettodi, infatti, attivi all'Ufficio Servizi sociali del Comune di Corato, saranno impegnati nel trascorrere del tempo in compagnia degli anziani del centro Ermes, intrattenendoli con la«Un gioco semplice e ricco di emozioni per rivivere insieme momenti, storie e volti che hanno segnato le loro vite» si legge sulla pagina social del nostro comune.