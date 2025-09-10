Servizio Civile
Eventi

Servizio Civile Universale, a Corato l'incontro sugli obiettivi raggiunti dai volontari

Appuntamento fissato per questa mattina nel chiostro comunale

Corato - mercoledì 10 settembre 2025
Questa mattina, mercoledì 10 settembre, dalle ore 10 alle ore 12, al chiostro comunale di Corato si terrà un momento di incontro e condivisione dedicato al Servizio Civile Universale.

Gli operatori volontari attivi negli uffici del Comune di Corato – impegnati nei progetti In Reading 2023, Up 2023, Monitor 2023 e Coltivatori di Comunità 2023 – presenteranno i risultati raggiunti e gli obiettivi portati a termine nel corso del loro anno di servizio. Si tratta di un'occasione per conoscere più da vicino l'impatto dei programmi "Leonia 2023" e "Isidora 2023" sul territorio e scoprire il valore del Servizio Civile per la comunità.

«Ti aspettiamo per ascoltare le testimonianze, confrontarti con i volontari e scoprire come il Servizio Civile contribuisce alla crescita del territorio» è l'invito rivolto dai volontari del Servizio Civile Universale di Corato.
