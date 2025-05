Settimana di tensione a Corato: sventati furti e interventi d’emergenza

Metronotte e Forze dell’Ordine in azione per proteggere la città

La settimana che sta per concludersi è stata particolarmente intensa per la sicurezza a Corato.Nella notte del 29 aprile, tre malviventi, vestiti di nero e con il volto coperto, si sono introdotti nel parcheggio di un B&B con l'intento di trafugare due autocarri.Il tempestivo intervento delle pattuglie di vigilanza, allertate dal sistema di videosorveglianza, ha impedito il furto e messo in fuga i banditi prima che potessero arrecare danni ai veicoli.Le Forze dell'Ordine sono state prontamente informate dell'accaduto.Poco dopo, un segnale di antipanico proveniente da una residenza privata ha richiesto soccorso sanitario urgente.Grazie alla rapidità della vigilanza privata, l'ambulanza del 118 è stata accompagnata fino alla villa con un percorso ridotto, garantendo un intervento rapido per la persona coinvolta.Sempre nella stessa notte, lungo viale IV Novembre, una pattuglia ha intercettato un'Audi nera con a bordo alcuni malviventi intenti a rubare una Fiat 500L appena forzata. L'intervento immediato ha costretto i ladri alla fuga, mentre una volante della Polizia è giunta sul posto per mettere in sicurezza l'area.La serie di eventi ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra vigilanza privata Metronotte e Forze dell'Ordine, contribuendo a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare l'ondata di criminalità che ha interessato la zona.