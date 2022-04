Settimana Santa a Corato, il programma degli eventi

Il venir meno delle restrizioni imposte nella fase più critica dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 consentirà il regolare svolgimento, anche a Corato, di una serie di eventi religiosi legati alla Settimana Santa. La Confraternita San Giuseppe ha reso noto il programa dettagliato degli appuntamenti con i tradizionali riti della Passione.Venerdì 15 aprile si svolgerà la processione dell'Addolorata.Come ormai da tradizione consolidata,, prima dell'uscita della processione,all'interno della Parrocchia San Giuseppe, presieduto da don Giuseppe Tarricone ed. Il momento di preghiera sarà trasmesso ai fedeli presenti sul piazzale attraverso gli strumenti di amplificazione., i sette rintocchi della troccola (il numero dei rintocchi vuole ricordare i sette dolori di Maria), portata dai confratelli di piccola età, annuncerà ai fedeli presenti l'uscita della processione.il simulacro di Maria Santissima Addolorata varcherà il portone della chiesa San Giuseppe accompagnata dalla marcia funebre "Eterno dolore".Il tratto iniziale della processione, sino all'alba, sarà percorso con le luci della pubblica illuminazione spente e con le strade illuminate dalle sole luci delle candele portate in processione dai confratelli e devoti-portatori.La processione, quest'anno, nel suo percorso, attraverserà le vie dei seguenti quartieri parrocchiali: San Giuseppe, Sacro Cuore, Sacra Famiglia, San Gerardo.Sono previste alcune brevi soste per vivere dei momenti di preghiera: alle ore 7:10 circa in via Salvi (animato dalla comunità parrocchiale San Gerardo); alle ore 8:10 circa in via Aurelia (animato dalla comunità parrocchiale Sacra Famiglia) e, infine, alle ore 10:05 circa, in piazza Ospedale dinanzi alla casa di riposo "Dono di Speranza" (animato dalla comunità parrocchiale San Giuseppe).La processione farà rientro in parrocchia alle«Torniamo a vivere, finalmente, le processioni penitenziali del Venerdì Santo» ha dichiarato il Priore della Confraternita San Giuseppe,. «Il nostro desiderio è coinvolgere sempre più le nuove generazioni, quindi i bimbi e gli adolescenti, affinché possano apprezzare i nostri secolari riti della pietà popolare. Per questo motivo abbiamo invitato i bimbi che frequentano il catechismo presso la parrocchia San Giuseppe. Essi percorreranno con noi l'ultimo tratto della processione dell'Addolorata animandola con la recita di preghiere dedicate all'Addolorata e la lettura di meditazioni sulla passione di Gesù. Colgo l'occasione per lanciare un appello a tutti i genitori: accompagnate i vostri bimbi a vedere le processioni dell'Addolorata e dei Misteri così come nei decenni passati i nostri genitori hanno accompagnato noi» ha aggiunto, invitando la cittadinanza «È un semplice gesto, un segno della nostra religiosità popolare per esprimere la nostra devozione all'Addolorata e per accompagnarla tutti insieme nel suo peregrinare per le strade della nostra città».Prevista la trasmissione in diretta sulla pagina Facebookdell'uscita e del rientro delle due processioni del Venerdì Santo, dei momenti di preghiera previsti durante la processione dell'Addolorata e di una parte del percorso a luci spente della processione dei Misteri. «Le dirette streaming saranno possibili grazie all'impegno e alla disponibilità offerta dall'associazione fotografi Corato che ringrazio» ha sottolineato Calvi.Nel pomeriggio di venerdì 15 aprile, alleil suono stridente della troccola e il gonfalone nero annunceranno l'uscita della, sempre dalla parrocchia San Giuseppe. Quest'anno la processione attraverserà, per il secondo e ultimo anno, le vie del quartiere parrocchiale San Domenico.Alle ore 21:30, partendo da via San Benedetto, avrà inizio il tradizionale percorso "a luci spente" per le vie del centro storico.«Quest'anno potremo tornare a vivere i riti della Settimana Santa coratina con le processioni del Venerdì Santo e del Sabato Santo» ha sottolineatoil coordinatore zonale. ûMentre invito tutti coloro che vi parteciperanno e i fedeli che vi assisteranno ad essere prudenti e ad utilizzare la mascherina FFP2, come richiesto dall'Arcivescovo, ringrazio la parrocchia e la confraternita di San Giuseppe, come anche la parrocchia e la confraternita di Santa Maria Greca, per aver organizzato in breve tempo tali manifestazioni di fede della pietà popolare.Alle ore 23 la processione dei Misteri farà rientro nella parrocchia di San Giuseppe. Nell'ultimo tratto, come avviene ormai da qualche anno, la statua dell'Addolorata sarà portata in processione dai presbiteri., partendo dalla parrocchia Santa Maria Greca, si svolgerà la processione della Pietà che, quest'anno, attraverserà le vie dei quartieri parrocchiali Santa Maria Greca, San Francesco e San Domenico.Anche durante la processione della Pietà sono previste alcune soste per dei momenti di preghiera: in particolare, alle ore 10:40 circa in via Mereù (animato dalla comunità parrocchiale San Francesco) e alle ore 11:20 circa, in via Cirillo angolo via San Domenico (animato dalla comunità parrocchiale San Domenico).«Mi associo all'iniziativa della Confraternita San Giuseppe e, per questo, invito tutta la cittadinanza a mantenere esposti ai balconi delle abitazioni i segni della pietà popolare coratina anche per la giornata del Sabato Santo, fino al tramonto»ha affermato, Priore dell'Arciconfraternita Santa Maria Greca.