Sgombero e rischio crollo in via Lega Lombarda

La situazione di degrado e instabilità strutturale di un edificio situato tra via Lega Lombarda e via Dei Mille ha portato il Comune di Corato a emanare due ordinanze sindacali per tutelare la sicurezza pubblica.Il rischio di crollo, evidenziato da relazioni tecniche, ha coinvolto non solo lo stabile principale, ma anche l'edificio adiacente, costringendo i proprietari e gli inquilini allo sgombero.I proprietari delle unità abitative interessate, assistiti dagli avvocati Giangregorio De Pascalis e Raffaele Losappio, hanno sollevato la questione della negligenza da parte del Comune e dei proprietari dell'immobile principale.Secondo loro, lo stato di degrado era noto da tempo, ma le autorità competenti non hanno adottato misure tempestive per prevenirne l'aggravarsi.Con l'ultima ordinanza, la n. 8 del 18 aprile 2025, il Sindaco ha ordinato lo sgombero immediato degli immobili di via Dei Mille n. 26, ritenendoli a rischio per la vicinanza alla struttura pericolante.I residenti, pur dichiarando di volersi attenere alle disposizioni comunali, hanno avanzato richiesta di risarcimento per i danni subiti e per la svalutazione delle loro proprietà, oltre alla necessità di soluzioni abitative alternative adeguate.La vicenda è ora all'attenzione della Prefettura di Bari, mentre i residenti attendono risposte concrete dalle istituzioni e dai responsabili della sicurezza edilizia cittadina.