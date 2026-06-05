Vivere In
Vivere In
Eventi

Si conclude la seconda edizione di "Chiavi di lettura" a Corato

Oggi alle ore 19:30 si terrà l'ultimo evento presso il cenacolo "Vivere In"

Corato - venerdì 5 giugno 2026 10.00 Comunicato Stampa
La seconda edizione dell'evento culturale si conclude con un incontro esperienziale. Oggi alle ore 19.30 presso il Cenacolo "Vivere In" in Via Giappone si conclude la seconda edizione di "Chiavi di lettura", iniziativa che il Movimento Vivere In ha sviluppato con i suoi cenacoli nella zona del nord-barese e BAT.

Il programma, patrocinato dal Comune di Corato, dopo un intenso ed entusiasta percorso iniziato in città e poi proseguito tra Trani, Trinitapoli e Canosa di Puglia, ora chiude il cerchio con un incontro esperienziale sulla Parola.

Tema di questa seconda edizione è stato "Dalle parole alla Parola" con l'intento di porre al centro la riflessione e lo sguardo sulla Parola di Dio, in un mondo di parole, confuso e incapace di guardare in profondità ogni cosa. Proprio per questo ogni incontro è stato segnato da un dualismo tra una delle ombre della modernità e la Parola di Dio come risposta vera, viva.
Tema di questo ultimo momento sarà invece "Non ci ardeva forse il cuore?" (Lc 24, 32) e vedrà come voce e guida Palma Camastra, patrologa, già docente di letteratura latina tardo antica all'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".
  • Vivere In
Recuperata un’auto rubata in via Vecchia Bisceglie a Corato
5 giugno 2026 Recuperata un’auto rubata in via Vecchia Bisceglie a Corato
Al via la petizione di Polis contro l'aumento IRPEF: domani l'incontro a Corato
5 giugno 2026 Al via la petizione di Polis contro l'aumento IRPEF: domani l'incontro a Corato
Altri contenuti a tema
"Maria volto del Dono", giovedì incontro al cenacolo coratino del Movimento "Vivere In" Religione "Maria volto del Dono", giovedì incontro al cenacolo coratino del Movimento "Vivere In" La serata cercherà di tracciare il "ritratto" di Maria sia da un punto di vista spirituale che artistico
Il pellegrinaggio alla chiesa giubilare cittadina conclude "Chiavi di lettura" Religione Il pellegrinaggio alla chiesa giubilare cittadina conclude "Chiavi di lettura" Mercoledì 25 giugno l'ultima tappa voluta dal movimento "Vivere In"
Per "Chiavi di lettura" nuovo incontro con don Francesco Lattanzio e l'arcivescovo D'Ascenzo Religione Per "Chiavi di lettura" nuovo incontro con don Francesco Lattanzio e l'arcivescovo D'Ascenzo Appuntamento fissato per giovedì 12 giugno
"Esci dalla tua terra": il nuovo incontro del Movimento Vivere In Religione "Esci dalla tua terra": il nuovo incontro del Movimento Vivere In L'incontro del 14 maggio sarà guidato da don Vincenzo Bovino
Tra storia e Giubileo: continua l'itinerario "Chiavi di lettura"   Religione Tra storia e Giubileo: continua l'itinerario "Chiavi di lettura"   Nuovo appuntamento giovedì 10 aprile
Chiavi di lettura inizia l'itinerario di incontri con il Prof. Paolo Farina Cultura Chiavi di lettura inizia l'itinerario di incontri con il Prof. Paolo Farina L'iniziativa in collaborazione con la Zona Pastorale "S. Cataldo" avra' come tema "Quale senso ha il Giubileo oggi?"
"Vivere In" e la Parrocchia "Maria SS. Incoronata" celebrano insieme la Domenica della Parola di Dio 2025 Religione "Vivere In" e la Parrocchia "Maria SS. Incoronata" celebrano insieme la Domenica della Parola di Dio 2025 La Domenica della Parola di Dio è stata istituita da Papa Francesco
"Vivere In" propone un pomeriggio di Spiritualità per l'inizio della Quaresima Religione "Vivere In" propone un pomeriggio di Spiritualità per l'inizio della Quaresima Sabato 17 Febbraio dalle ore 17.45 presso il Cenacolo “Vivere In” in via Giappone, 40
Concluso il progetto Corato Social Camp: due giorni di confronto sul welfare di comunità
4 giugno 2026 Concluso il progetto Corato Social Camp: due giorni di confronto sul welfare di comunità
Sicurezza a Corato. Risorgimento Socialista: «Valutare un divieto notturno per i minori non accompagnati»
4 giugno 2026 Sicurezza a Corato. Risorgimento Socialista: «Valutare un divieto notturno per i minori non accompagnati»
Torna "Moda al Volante " a Corato: tra motori d'epoca, abiti vintage e una nuova location
4 giugno 2026 Torna "Moda al Volante" a Corato: tra motori d'epoca, abiti vintage e una nuova location
Young Day XXIX, il Liceo Oriani apre la scena alla creatività: due giorni di performance e comunità
4 giugno 2026 Young Day XXIX, il Liceo Oriani apre la scena alla creatività: due giorni di performance e comunità
Sold out per "Un colpo alla vita " del regista Massimiliano Tedeschi
4 giugno 2026 Sold out per "Un colpo alla vita" del regista Massimiliano Tedeschi
VIII centenario del transito di San Francesco: spettacolo teatrale "Potevo avere tutto con Daniele Ridolfi "
4 giugno 2026 VIII centenario del transito di San Francesco: spettacolo teatrale "Potevo avere tutto con Daniele Ridolfi"
Si presenta in ospedale con una ferita d'arma da fuoco. È mistero
3 giugno 2026 Si presenta in ospedale con una ferita d'arma da fuoco. È mistero
Rogo a Corato su un terrazzo in via Sant'Elia: tre famiglie evacuate
3 giugno 2026 Rogo a Corato su un terrazzo in via Sant'Elia: tre famiglie evacuate
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.