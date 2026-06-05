Si conclude la seconda edizione di "Chiavi di lettura" a Corato

La seconda edizione dell'evento culturale si conclude con un incontro esperienziale. Oggi alle ore 19.30 presso il Cenacolo "Vivere In" in Via Giappone si conclude la seconda edizione di "Chiavi di lettura", iniziativa che il Movimento Vivere In ha sviluppato con i suoi cenacoli nella zona del nord-barese e BAT.



Il programma, patrocinato dal Comune di Corato, dopo un intenso ed entusiasta percorso iniziato in città e poi proseguito tra Trani, Trinitapoli e Canosa di Puglia, ora chiude il cerchio con un incontro esperienziale sulla Parola.



Tema di questa seconda edizione è stato "Dalle parole alla Parola" con l'intento di porre al centro la riflessione e lo sguardo sulla Parola di Dio, in un mondo di parole, confuso e incapace di guardare in profondità ogni cosa. Proprio per questo ogni incontro è stato segnato da un dualismo tra una delle ombre della modernità e la Parola di Dio come risposta vera, viva.

Tema di questo ultimo momento sarà invece "Non ci ardeva forse il cuore?" (Lc 24, 32) e vedrà come voce e guida Palma Camastra, patrologa, già docente di letteratura latina tardo antica all'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".