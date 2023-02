"Siano Una Cosa Sola", oggi la presentazione del libro presso la Parrocchia Madonna delle Grazie

Questa sera a partire dalle ore 20:15, presso la Parrocchia "Madonna delle Grazie", verrà presentato "Siano Una Cosa Sola", libro di Filippo D'Alessandro.Argomento centrale l'ecumenismo: ovvero la ricerca dell'unità possibile tra i cristiani. L'ecumenismo non è riservato soltanto a pochi "specialisti" o a raffinati teologi: sul piano dell'esperienza, esso riguarda tutta la comunità cristiana e ciascuno deve perseguirlo secondo le proprie possibilità, cercando di non enfatizzare gli elementi di divisione tra i cristiani e di esaltare, invece, tutto ciò che li unisce. Il volume fotografa la realtà ecumenica e propone linee guida per una pastorale ecumenica fondata sul dialogo, sul rispetto reciproco, sull'amicizia, sulla carità. Pone anche l'accento sulla genesi del Rinnovamento carismatico cattolico e gli intrecci con le chiese pentecostali. Un testo prezioso: attraverso un linguaggio chiaro e coinvolgente, offre la possibilità di acquisire una preparazione di base per promuovere una cultura e una pastorale ecumenica, dunque per incarnare quello che è, forse, il desiderio più grande di Gesù: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa».Ad introdurre il dibattito il parroco don Antonio Maldera, Parroco e Assistente Spirituale Rinnovamento dello Spirito Puglia. Interverranno il docente ordinario di Teologia don Vincenzo Di Pilato, il Pastore della Chiesa Evangelica Pienovangelo di Trani Gigi Sciascia e Filippo D'Alessandro, autore del libro.