Sisma a Creta, scossa avvertita anche a Corato

Non si registrano danni

Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato avvertito stamani in Grecia.Il sisma è stato avvertito anche in Puglia e nella città di Corato alle 6.08.L'epicentro è localizzato 15 km a sud-sudovest di Pyrgos, sulla costa sud di Creta, isola colpita frequentemente da scosse sismiche.L'epicentro, riporta lo Us Geological Survey, è ad una profondità di 70,62 km.Non si registrano danni.