SIxT riapre gli uffici: ricevimento solo per appuntamento

A seguito del DPCM 26 Aprile 2020, che ha rimosso il vincolo di chiusura degli uffici imposto alle aziende non rientranti nelle fattispecie elencate nei DPCM precedenti, la SIxT ha riaperto gli uffici al pubblico a far data dal 4 maggio.In linea con le raccomandazioni e disposizioni del Governo la società dovrà adottare una serie di attività e restrizioni atte ache ricordiamo restano ancora assolutamente vietate.Pertanto gli uffici della S.i.x t. saranno aperti, sino a diverse comunicazioni, nelle giornate deldalle orealle oreI contribuenti verranno ricevuti previo appuntamento da richiedere al numeroo attraverso il portale della società ( www.sixtspa.it ); al riguardo si rammenta che gli accessi negli uffici saranno scaglionati, al fine di garantire un'adeguata distanza ( distanza droplet) tra gli operatori e l'utenza.Si comunica, inoltre, che in questa fase resta ancora sospeso il servizio cassa e quindi si invitano i contribuenti ad eseguire il pagamento di quanto dovuto utilizzando il canale postale, bancario o(accessibile www.sixtspa.it ).In questa fase di graduale ritorno alla normalità, la società invita i gentili contribuenti a prediligere l'utilizzo dei predetti canali telematici, riguardo ai quali gli operatori della S.i. x T. sono a completa disposizione per fornire il necessario supporto.