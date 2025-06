Solennità del Corpus Domini: celebrazione e processione eucaristica a Corato

Domenica 22 giugno 2025, l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie si prepara a vivere un momento di intensa comunione ecclesiale con le concelebrazioni cittadine in occasione della Solennità del Corpus Domini. Una ricorrenza centrale per la vita liturgica e spirituale della Chiesa, che pone al centro l'Eucaristia, sacramento della presenza reale di Cristo e segno di unità del Popolo di Dio.In ogni città dell'Arcidiocesi, la celebrazione sarà accompagnata dalla processione eucaristica, momento di pubblica testimonianza della fede, alla quale sono chiamati a partecipare presbiteri, diaconi, consacrati e laici.A Margherita di Savoia, nella Chiesa Madre SS. Salvatore, alle ore 19:00, la Santa Messa sarà presieduta dall'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo. A seguire, la processione eucaristica si snoderà per le vie della città, concludendosi nella medesima chiesa.Alle ore 19:00, anche a Trani, nella Basilica Cattedrale, si darà inizio alla solenne concelebrazione, cui seguirà la processione per le strade cittadine con conclusione nella Basilica stessa. A Barletta, invece, la celebrazione si terrà presso il sagrato della Chiesa di San Gaetano alle 19:30, con la processione che si concluderà nella Concattedrale.La comunità di Bisceglie si radunerà nella Chiesa di San Giuseppe alle ore 19:00 per la Santa Messa, da cui partirà poi la processione eucaristica verso la Concattedrale.Anche Corato celebrerà la Solennità a partire dalle ore 19:00 in Piazza Cesare Battisti, con la processione che si concluderà nella Chiesa Matrice.A San Ferdinando di Puglia, l'appuntamento è per le ore 19:30 in Via Palmiro Togliatti, di fronte alla Parrocchia Sacro Cuore. Da lì muoverà la processione verso la Chiesa Madre.Infine, a Trinitapoli, la celebrazione inizierà alle ore 18:30 presso la Parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto, con la successiva processione che terminerà nella Parrocchia Immacolata.