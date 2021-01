"Sono Voci", il calendario Pro Loco che sostiene le attività locali

La Pro Loco Quadratum, di concerto con l'Amministrazione comunale di Corato, promuove un meccanismo di solidarietà circolare a sostegno delle attività e dei loro clienti. Da oggi è possibile acquistare infatti il Calendario Cittadino 2021 ""Sono Voci – breviario di persone, personaggi, dicerie".Il calendario Pro Loco Quadratum 2021 è patrocinato dal comune di Corato, con il sostegno del pastificio Granoro, in un'ottica di valorizzazione del patrimonio culturale della città di Corato e si compone di otto tavole nel formato 33,5 x 47,5 cm, rilegatura a spirale, stampato su carta Fedrigoni materica "gesso" da 120 gr in tre colori pantone con tiratura: 500 pezzi.Al seguente link https://www.prolococorato.it/sonovoci/ , nell'apposita sezione del sito, al momento dell'acquisto è possibile scegliere l'attività da sostenere, tra quelle che hanno aderito all'iniziativa. L'importo relativo all'acquisto di una o più copie del calendario verrà riconosciuto all'esercente. L'acquirente di contro riceverà con il calendarioOltre alla Pro Loco e all'InfoPoint, il calendario sarà disponibile con questo sistema nelle seguenti attività che hanno risposto alla nostra chiamata alla collaborazione: Cartolibreria Rosa Olivieri (Via A. Moro); Galise (P.zza Matteotti); Carto Kibi (Via Gravina, 41); Sonido (SP 231 Km 32); Cartolibreria Smile (V.le Vittorio Veneto); Cartolibreria "La Città incantata" (Corso Garibaldi); Mondadori Point (C.so Garibaldi); Scaringella (C.so Garibaldi).