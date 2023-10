SOS dislessia seminario informativo e formativo

"Si può insegnare a uno studente una lezione al giorno; ma se gli si insegna la curiosità, egli continuerà il processo di apprendimento finché vive" (Argilla P. Bedford)Su questo obiettivo è impegnato da anni il Liceo artistico "FEDERICO II, StuporMundi di Corato, costruire una scuola che "orienta, forma, delinea la creatività di ciascun allievo e che intende rappresentare nella città di Corato e nelle città limitrofe, un punto di riferimento per gli alunni DSA e per le loro famiglie.Nell'auditorium "Fratelli Ferrara" dell'Istituto lunedi 30 Ottobre, dalle 16,00 alle 19,00, si terrà un seminario informativo-formativo dal titolo "S.O.S. DISLESSIA",Il seminario, organizzato dalla prof.ssa Monica Tommasicchio, Referente DS dell'Istituto, vedrà quali relatori il dott. Flavio Gioia, neuropsichiatra, la dott.ss Alessandra Di Renzo, logopedista, e la dott.ssa Daniela Zinfollino, psicologa clinica.Il seminario si propone di approfondire le problematiche dell'alunno DSA nel su percorso scolastico, con tutte le figure che sono coinvolte nella valutazione, diagnosi riabilitazione/abilitazione.Si parlerà di autostima e aspetti emotivi, facendo il punto sull'utilizzo di strument compensativi e dispensativi, sull'approccio didattico da adottare e sul ruol dell'insegnante come mediatore culturale e guida del discente con Disturbi Specific dell'Apprendimento.