Vita di Città
Sostegno alle disabilità gravissime: il Comune di Corato illustra il Patto di Cura
Nell'incontro sarà presentata la nuova misura della Regione Puglia
Corato - lunedì 25 agosto 2025 14.43 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato è lieto di annunciare un incontro informativo dedicato al "Patto di Cura 2025-2026", che si terrà il 27 agosto 2025, presso la Sala Verde di Piazza Marconi 12, a partire dalle ore 16:30.
Nell'incontro sarà presentata la nuova misura della Regione Puglia per il sostegno alle persone con disabilità gravissima, grazie ad un budget di 20 milioni di euro stanziato per il periodo 2025-2026.
Il "Patto di Cura" rappresenta un importante passo avanti nella qualificazione del sistema di assistenza domiciliare: si tratta infatti di un contributo mensile di massimo 1.250,00 €, per 16 mensilità, destinato a contribuire al pagamento dell'assistenza professionale e continuativa a persone con disabilità gravissima.
Durante l'incontro, saranno forniti dettagli sulle modalità di accesso al contributo, che potrà essere richiesto esclusivamente in modalità telematica entro le ore 12:00 del 19 settembre 2025, attraverso la piattaforma regionale dedicata.
L'incontro è aperto a tutti i cittadini interessati e rappresenta un'opportunità per conoscere meglio le nuove misure e interagire con i rappresentanti del Comune. Sarà presente l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario e il funzionario dell'Ambito Territoriale di Corato che si occupa del Patto di Cura, dottoressa Loredana Tassiello.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 080/9592412 durante gli orari di ufficio o scrivere via mail all'indirizzo loredana.tassiello@comune.corato.ba.it.
Per visualizzare e scaricare le slide di sintesi del Patto di Cura, è possibile andare sul seguente link: https://bit.ly/45XQyV4.
"L'augurio è che tutti i cittadini, le famiglie, i CAF, i patronati e le associazioni interessate possano partecipare a questo incontro che in alcuni casi potrà tradursi in opportunità decisive per il benessere delle persone più gravi e dei loro familiari", commenta l'Assessore al Welfare Felice Addario.
Nell'incontro sarà presentata la nuova misura della Regione Puglia per il sostegno alle persone con disabilità gravissima, grazie ad un budget di 20 milioni di euro stanziato per il periodo 2025-2026.
Il "Patto di Cura" rappresenta un importante passo avanti nella qualificazione del sistema di assistenza domiciliare: si tratta infatti di un contributo mensile di massimo 1.250,00 €, per 16 mensilità, destinato a contribuire al pagamento dell'assistenza professionale e continuativa a persone con disabilità gravissima.
Durante l'incontro, saranno forniti dettagli sulle modalità di accesso al contributo, che potrà essere richiesto esclusivamente in modalità telematica entro le ore 12:00 del 19 settembre 2025, attraverso la piattaforma regionale dedicata.
L'incontro è aperto a tutti i cittadini interessati e rappresenta un'opportunità per conoscere meglio le nuove misure e interagire con i rappresentanti del Comune. Sarà presente l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario e il funzionario dell'Ambito Territoriale di Corato che si occupa del Patto di Cura, dottoressa Loredana Tassiello.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 080/9592412 durante gli orari di ufficio o scrivere via mail all'indirizzo loredana.tassiello@comune.corato.ba.it.
Per visualizzare e scaricare le slide di sintesi del Patto di Cura, è possibile andare sul seguente link: https://bit.ly/45XQyV4.
"L'augurio è che tutti i cittadini, le famiglie, i CAF, i patronati e le associazioni interessate possano partecipare a questo incontro che in alcuni casi potrà tradursi in opportunità decisive per il benessere delle persone più gravi e dei loro familiari", commenta l'Assessore al Welfare Felice Addario.