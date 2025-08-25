Sostegno alle disabilità gravissime: il Comune di Corato illustra il Patto di Cura

Grazie a un progetto redatto e realizzato dall’ufficio S.U.A.P, è tra i 70 finalisti cittadini chiamati a votare

Impegno dell'amministrazione è quello di reperire ulteriori risorse economiche

Oltre 350 partecipanti da Corato e dall'Area Metropolitana per 50-60 opportunità di lavoro grazie alla sinergia tra Comune, Porta Futuro e ARPAL

Residenti sfollati a causa del degrado edilizio chiedono risarcimenti e soluzioni abitative adeguate

Le azioni progettuali rafforzano strategie e strumenti già in atto e aumentano la promozione e diffusione del cicloturismo