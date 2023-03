Stage di danza moderna a Corato per la ballerina Alice Bellagamba

Sabato pomeriggio, presso la scuola di ballo "Arte e Balletto" della maestra Anna Maria Zaza, si sono tenuti gli stage, intermedi e avanzati per le ballerine dagli 8 ai 20 anni.Ospite d'onore e maestra dello stage, la ballerina Alice Bellagamba. Classe 1987, Alice si afferma nel 2008 nel programma cult "Amici Di Maria De Filippi". Di lì una carriera in crescendo, non solo nell'ambito del ballo, ma anche in quello della recitazione. La Bellagamba infatti ha recitato in molte fiction di successo, come Anna e I Cinque, Provaci Ancora Prof e Don Matteo.Con estrema umiltà ed amore per la danza, Alice Bellagamba si è dedicata per un intero pomeriggio alle alunne della scuola "Arte e Balletto", tenendo due stage, uno intermedio ed uno avanzato.Queste ore passate assieme hanno lasciato un gran bel ricordo in tante giovanissime ballerine in erba, con il sogno di ripercorrere le orme di Alice.Per la celebre ballerina invece, come si evince dai suoi profili social, la nascita di nuove amicizie nella nostra città, dove nella serata di sabato è stata fermata per le strade della nostra città per foto ed autografi.