A Corato il “Festival Cre_Azioni”, due serate tra danza e teatro contemporaneo

Inserito all'interno della programmazione estiva del Comune di Corato, l'evento è organizzato dall', in collaborazione con il. Nella cornice di, a, andranno in scena due nuove produzioni realizzate da giovani artisti pugliesi grazie al sostegno della Regione Puglia.Comunità e identità, declinati nella ricerca performativa tra teatro, danza e musica: questi i temi del, progetto di residenza e spettacolo itinerante, giunto alla terza edizione che per la prima volta farà tappa nella città dicon due, inseriti all'interno della programmazione estiva del Comune.Promosso dall'in collaborazione con, il progetto intende creare una rete di esperienze e pratiche, un polo di scambio artistico dedicato al confronto, alla ricerca, alla creazione e alla produzione culturale. In cartelloneche esplorano linguaggi e discipline artistici in ottica multidisciplinare.andrà in scena "",che indaga le relazioni tra gli individui e il meccanismo di reciprocità che esse comportano e innescano, collegando. Il punto di partenza è la trasformazione intesa come condizione della nostra vita, un evento inevitabile determinato dalle relazioni stabili o passeggere, profonde o superficiali tra gli individui. Sulla scena c'è una esplicita volontà didiversi in una condizione di vicinanza e distanza, riconducibili nel medesimo tempo ad una dimensione spaziale, temporale, psicologica e sociologica. Nel cast, coreografa e danzatrice,, musicista e compositore e, danzatore.Il Festival prosegue domenicacon, uno spettacolo diche attraverso l'ironia racconta iltra il 1938 e il 1940 sotto il regime fascista. Una vicenda ancora poco nota al vasto pubblico, ma che rappresenta un importante tassello per la comprensione dell'evoluzione dellaall'interno della società italiana. È il racconto-confessione di Edda, una donna tremitese che in un lungo monologo svela l'incontro più importante della sua vita e trova il coraggio di scoprire la sua identità. Uno spettacolo che accende anche un faro sulla difficile vita degli isolani, spesso dimenticati dalle istituzioni centrali e assaliti dai turisti, mentre viene annullata la propria cultura e la propria storia. La drammaturgia e il concept sono a cura di, mentre ad interpretare Edda c'è l'attrice molfetteseChiudono il cast di entrambi gli spettacoli,alle scenografie,ai costumi eal disegno luci e supervisione tecnica.Appuntamento, dunque, in, di fronte al Teatro Comunale, alle. Per partecipare all'evento èbisogna essere in possesso di, come da normativa vigente.Per informazioni e prenotazioni: https://fb.me/e/17P4MVYEk - Email: org.creazioni@gmail.com