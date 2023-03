"Strada per Strada" Da via Francavilla al via il terzo stralcio di rifacimento stradale

E' partito ieri mattina, da via Francavilla, il terzo stralcio di lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale, finanziati con fondi regionali, rivenienti dal programma Strada per strada.L'impresa ha proceduto a scarificare il manto stradale, per poi proseguire con la risagomatura secondo le pendenze di progetto, realizzazione di un nuovo tappeto in conglomerato bituminoso e adeguamento dei chiusini alle quote stradali.Le strade finora rifatte integralmente sono: via Trani, via Degli Orti, via Dalla Chiesa, via G. Gigante, via XXIV Maggio, via A. De Gasperi, via Andria e via Alberto Mario.Saranno ora interessate dai lavori: via Francavilla, via Gravina, via Don Albertario, via Enaudi, via Lago Di Viti, via E. Dandolo, via Copernico, via O.V. Emanuele, piazza Redi, via Telesio, via A. Vallisnieri, via G. Cantoni, via A. Toscanini, via Turati, via Traetta, via Vannucci, via Cesare Cantù, via Cardona, via Bacone e rotonda di via Trani/Estramurale.«Con la risalita delle temperature, si riprendono questi importanti interventi di rifacimento delle strade. La richiesta pressante della cittadinanza, infatti, riguarda una migliore tenuta della sede stradale, a tutela della sicurezza e a salvaguardia degli autoveicoli. Stiamo dando una forte risposta che va, esattamente, in tale direzione». Afferma il Sindaco, Corrado De Benedittis