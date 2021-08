Via Francigena, Pugliapromozione chiama a raccolta le strutture ricettive

Nell'ottica di rafforzare la rete di Cammini e Itinerari Culturali all'interno della Regione Puglia, migliorare il posizionamento e la performance del settore turistico lento, outdoor e culturale e supportare il comparto dell'ospitalità extralberghiera sul territorio, garantendo ai pellegrini la fruizione di servizi e infrastrutture adeguati alle proprie esigenze e in linea con il Vademecum degli standard europei del percorso della Via Francigena, Pugliapromozione ha lanciato un Avviso per raccogliere la manifestazione d'interesse dei gestori delle strutture ricettive lungo la Via Francigena del Sud.Si tratta di una valida occasione anche per accrescere la visibilità del territorio e dei servizi offerti.Gli interessati dovranno presentare la propria manifestazione d'interesse entro il 23 agosto 2021, ore 18.00 attraverso la compilazione di un modulo di partecipazione.L'elenco prodotto sarà approvato con un provvedimento dell'ARET Pugliapromozione e costituirà la base di un catalogo informativo che confluirà all'interno della guida della Via Francigena del Sud, edita da Terre di Mezzo e di prossima pubblicazione.Per richiedere ulteriori informazioni è possibile consultare il l'Avviso.