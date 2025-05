Sventato furto in azienda un bandito catturato sulla sp 231

Notte di paura e pronta reazione sulla SP 231 a Corato, dove un tentativo di furto ai danni di un'azienda è stato sventato grazie alla prontezza del sistema di videosorveglianza e all'intervento congiunto delle Guardie Particolari Giurate della Metronotte e dei Carabinieri della locale Stazione.Almeno due individui, vestiti di nero e con il volto travisato, si sono introdotti all'interno di un'azienda ubicata lungo la strada provinciale 231.L'azione dei malviventi è stata però subito rilevata dal sistema di videosorveglianza. Le GpG, intervenute prontamente sul posto, hanno effettuato un accurato controllo che, in collaborazione con i militari dell'Arma, ha portato alla cattura di almeno un individuo.Fortunatamente, nulla è risultato essere stato asportato dall'azienda. I banditi, prima di essere messi in fuga, avevano tentato di forzare le serrature di due autocarri, ma senza successo.La rapida risposta delle forze dell'ordine e della vigilanza privata ha permesso di evitare danni maggiori e di assicurare alla giustizia uno dei responsabili.Le indagini sono ora in corso per identificare e catturare eventuali complici riusciti a darsi alla fuga.